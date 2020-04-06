Дети работающих жителей Подмосковья ходят в дежурные группы детсадов

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала во время прямого эфира на канале «360», с кем оставляют детей жители региона, вынужденные выходить на социально значимую работу во время режима самоизоляции.

«Перечень специальностей людей, которые вынуждены сейчас работать, определен в указе президента. Это прежде всего работники жизнеобеспечивающих отраслей: врачи, полиция, сотрудники системы ЖКХ, люди, занятые в реализации продуктов питания и товаров первой необходимости. Если у этой категории людей нет возможности оставить дома ребенка, то для таких людей мы в наших детсадах организовываем дежурные группы. Туда можно привести ребенка и оставить, если мама и папа заняты в жизнеобеспечивающих отраслях. Если ребенок начальной школы — то же самое, дежурные группы в начальной школе», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в области работает горячая линия, на сайте министерства есть телефоны и адрес личной почты министра.

«Обычно этот вопрос снимается на уровне школы — родители обращаются к классному руководителю и там решается вопрос. Если нет понимания, есть директор школы, и он решает вопрос, возникший у классных руководителей. И если уже с ними не удалось договориться — мы открыты, обращайтесь, будем разбираться», — сказала Ирина Каклюгина.

Дистанционные уроки школьников в Подмосковье продлятся до 1 мая, удаленно продолжат учиться студенты университетов и колледжей. Детские сады из-за пандемии остаются закрытыми. Дежурные группы в детских садах и начальной школе для детей, родители которых продолжают работать, функционируют, но принимают не более 12 человек.