«Дети постоянно боялись». Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 11:42 «Дети постоянно боялись». Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье

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Из-за обстрелов приграничных районов Белгородской области жители находятся в постоянном напряжении и страхе, особенно тяжело приходится детям, рассказала «360» одна из местных жительниц. Из-за такой ситуации около 400 человек приняли решение временно переехать в Подмосковье. Поезд с белгородчанами утром 29 октября прибыл в Подольск.

«Дети боялись постоянно, очень тяжело было. У нас прилетов не было, но постоянно бахает, постоянно вертолеты. До границы — километров 10 где-то. Дети боятся вообще. В подвал бегают. Говорят: „Бабушка, побежали в подвал, мы боимся“», — рассказала женщина.

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Приехавших в Московскую область белгородчан помогали встречать волонтеры. Они разгружали вещи из вагонов, сопровождали пожилых людей. До пунктов временного размещения всех довезли на автобусах, в дороге раздали сухпайки.

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Пункты временного размещения в Подмосковье для жителей Белгородской области развернули на базе детских лагерей в Подольске, Щелкове и Клину.