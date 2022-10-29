«Дети постоянно боялись». Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье | 360°

29 октября 2022, 11:42
«Дети постоянно боялись». Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье
Белгородчанка объяснила решение временно переехать в Подмосковье
Из-за обстрелов приграничных районов Белгородской области жители находятся в постоянном напряжении и страхе, особенно тяжело приходится детям, рассказала «360» одна из местных жительниц. Из-за такой ситуации около 400 человек приняли решение временно переехать в Подмосковье. Поезд с белгородчанами утром 29 октября прибыл в Подольск.
«Дети боялись постоянно, очень тяжело было. У нас прилетов не было, но постоянно бахает, постоянно вертолеты. До границы — километров 10 где-то. Дети боятся вообще. В подвал бегают. Говорят: „Бабушка, побежали в подвал, мы боимся“», — рассказала женщина.
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Приехавших в Московскую область белгородчан помогали встречать волонтеры. Они разгружали вещи из вагонов, сопровождали пожилых людей. До пунктов временного размещения всех довезли на автобусах, в дороге раздали сухпайки.
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Пункты временного размещения в Подмосковье для жителей Белгородской области развернули на базе детских лагерей в Подольске, Щелкове и Клину.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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