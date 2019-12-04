Просторное и комфортное жилье. 635 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье в этом году

В 2019 году в Московской области уже 635 детей-сирот переехали в собственное жилье. До конца месяца квартиры получат еще несколько сотен человек, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Работа по выдаче ключей от квартир детям-сиротам идет по плану. Сейчас ее полностью завершили в 44 муниципалитетах региона. До конца года жилье получат еще 734 человека.

«С начала года уже 635 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье. До конца года ключи от квартиры получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 миллиарда рублей», — рассказала Ирина Каклюгина.

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Жилье детям-сиротам предоставляют в тех населенных пунктах, где развита инфраструктура и хорошее транспортное сообщение. Кроме того, большинство квартир находится в новостройках.