Дети погибших на Украине бойцов смогут без экзаменов поступить в Подмосковье

По указу президента, в стране введена специальная дополнительная квота льготного приема в вузы для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Такую инициативу предложила партия «Единая Россия». Пять университетов Московской области готовы предоставить такую квоту.

Согласно указу президента, в рамках этой квоты дети военнослужащих и сотрудников государственных органов, участвовавших в спецоперации, будут поступать с учетом результатов вступительных испытаний, которые вузы устанавливают самостоятельно.

Дети погибших или получивших ранение участников спецоперации будут зачислены в рамках квоты без экзаменов. Исключения предусмотрены для творческих вузов и вузов, требующих профессиональных вступительных испытаний.

Законопроект будет рассмотрен Мособлдумой на ближайшем заседании в четверг.