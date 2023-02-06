Подмосковье 06 февраля 2023, 12:19 Дети Подмосковья смогут пройти полный медосмотр в школах

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В Московской области прикрепленные к поликлиникам дети смогут пройти полный профилактический медицинский осмотр в своих школах. Для этого в регионе работают 2,9 тысячи медкабинетов.

Инициативу реализуют в рамках проекта «Школьная медицина».

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«Бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. В случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинике», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Школьные медкабинеты имеют необходимое оборудование. После осмотра информацию занесут в электронную систему ЕМИАС. Эти сведения будут доступны для родителей.

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