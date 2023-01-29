Подмосковье 29 января 2023, 19:20 Дети Подмосковья сделали своими руками талисманы для участников СВО

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Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» посетили семейный центр в Московской области. Они помогли воспитанникам учреждения сделать своими руками талисманы для бойцов СВО.

В центр попадают дети из неблагополучных семей, кто-то просто остался без опеки. Однако ребята не теряют веру в людей.

Поделки изготавливали из деревянных кружочков, к которым привязали веревочки и сделали надписи. Совсем маленькие дети просили активистов помочь написать пожелание.

Все талисманы получились разные: «Мы с вами», «Мы вас ждем», «Вы герои». На обратной стороне кружочка некоторые воспитанники центра нарисовали сердечки и звездочки. Талисманы отправят в зону боевых действий с гуманитарной помощью.

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