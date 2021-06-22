Тысячи детей подключились к онлайн-уроку о раздельном сборе мусора в Подмосковье

Онлайн-урок на тему раздельного сбора мусора прошел в детских лагерях Подмосковья. К нему присоединились свыше 5,5 тысячи школьников. Им рассказали о проекте «Мегабак» и важности сортировки отходов.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, занятие прошло онлайн из-за эпидемической ситуации. Урок посетили ученики 1-4-х классов из 30 городских округов.

По поручению губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем проводить экозанятия среди школьников. Учитывая открытость к знаниям, дети чаще всего сразу увлеченно переходят к практическим действиям Антон Велиховский.

Велиховский провел урок вместе с председателем Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Подмосковью Лилией Беловой.

«Часто после занятий учителя рассказывают, что ребята просят установить два бака для раздельного сбора отходов в школах и организуют экокружки. Это значит, что каждый урок — еще один шаг в чистое Подмосковье», — сказал министр ЖКХ.

Он добавил, что в Московской области продолжат развивать экологическое образование.

«На занятиях мы рассказываем, что будет с экологией планеты, если уже сейчас не разделять отходы. Ребята всегда проявляют открытый интерес, что показывают викторины», — подчеркнула Лилия Белова.

По ее словам, практически всегда ученики сдают тесты, которые проверяют полученные знания, на отлично.