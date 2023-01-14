Подмосковье 14 января 2023, 20:29 Дети мобилизованных из Протвина прокатились на «Автобусе добра»

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Сотрудники Центра молодежных инициатив в Протвине организовали поездку на «Автобусе добра» для детей из семей мобилизованных в зону СВО. Ребята съездили в соседний город, чтобы посмотреть в кино фильм «Чебурашка».

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В необычное путешествие отправились также дети с ограниченными возможностями и активные волонтеры города. Так, на просмотр киноленты вместе с остальными поехал Рома, который является с детства инвалидом, 10-летний Максим, старшего брата которого мобилизовали, и участник протвинского клуба инвалидов «Равные возможности» Юля.

«Она всегда на позитиве. Поет, танцует, во многих мероприятиях участвует. Недавно ездила в Белоруссию на инклюзивный форум. Зажигалка! И все это, несмотря на проблемы со здоровьем» — пояснила одна из организаторов поездки Яна Бичук.

Самыми шумными в автобусе оказались волонтеры, которые все новогодние праздники трудились на рождественских елках в «Парке Русский» Федерации бокса. Среди них была и Аня, мама и старшая сестра которой также работают волонтерами.

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