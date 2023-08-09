Подмосковье 09 августа 2023, 17:38 Дети младше 10 лет попросили построить в Подмосковье учебные центры в стиле игры Minecraft Нейросеть

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Главгосстройнадзор Подмосковья провел опрос среди детей от шести до 10 лет. Большинство мальчиков попросили создать дошкольные учреждения и учебные центры в стиле игры Minecraft.

Дети отметили, что в здании выше двух этажей обязательно нужен лифт, чтобы не подниматься пешком.

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«Главное — чтобы здания были прочными и надежными. И никакой монстр туда не мог пробраться. Ворота желательно сделать из титана», — заявил семилетний житель Подмосковья.

Девочки попросили детские сады, похожие на замки.

«Все должно быть красиво! Чтобы было приятно там находиться», — сообщила одна из юных респонденток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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