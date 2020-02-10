Ответственность как у взрослых. Дети из Солнечногорска научились, что нужно делать в случае ЧП

Как правильно вести себя на дороге, что делать в случае пожара и ЧП — об этом воспитанникам детсадов и школьникам Солнечногорска рассказали спасатели и полицейские.

Единый день безопасности провели во всех 68 образовательных учреждениях городского округа для 15 тысяч ребят. С ними беседовали спасатели, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии.

Одной из центральных площадок Дня безопасности стала школа № 5. Там юным солнечногорцам показали спецтехнику и напомнили значения основных дорожных знаков. Для наглядности рядом с детьми все время находились ростовые куклы. В таком интерактивном формате ребята закрепили основные знания.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов рассказал, что для детей провели тренировочную эвакуацию — на случай возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации.

«Для нас работа с детьми в приоритете. И такие мероприятия ежеквартально проходят на территории Московской области», — добавил Дмитрий Нилов.

Юным жителям округа прочитали также познавательные лекции, в том числе и на такую серьезную тему как противодействие идеологии терроризма.