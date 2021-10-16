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    16 октября 2021, 15:51

    Дети из школы в Клину массово пожаловались на недомогание

    Прокуратура Московской области занялась проверкой обстоятельств отравления школьников в Клину

    Антон Ишбульдин, Ирина Люлина

    Школьники из Клина массово пожаловались на плохое самочувствие. В администрации городского округа Клин «360» рассказали, что случай в школе проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

    Дети из школы в Клину массово пожаловались на недомогание

    Представители администрации городского округа Клин сообщили, что в школе, ученики которой пожаловались на недомогание, проводится проверка Роспотребнадзором. По предварительным данным, причиной плохого самочувствия детей стала ротавирусная инфекция. Глава городского округа Клин Алена Сокольская взяла ситуацию под личный контроль.

    Подключилась к проверке и областная прокуратура. Разбираться с подробностями отравления ведомство поручило Клинской городской прокуратуре.

    «По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.