Дети из Реутова сдали 50 кг пластика на переработку для сбора средств в помощь сиротам

Детский сад «Колокольчик» в Реутове принял участие в проекте помощи детям-сиротам «Добрые крышечки».

Дети, родители и сотрудники детского сада собрали 50 килограммов пластика на переработку. Об этом сообщили в муниципалитете района.

Идея принять участие в благотворительном проекте родилась во время беседы с дошкольниками о раздельной сортировке мусора. Дети предложили воспитателю Марине Донец собрать «добрые крышечки». Для этого на первом этаже сада установили специальный контейнер.

Российский организатор акции АНО «Собиратор» наградила МАДОУ № 11 «Колокольчик» благодарственной грамотой за вклад в «зеленое» будущее региона, экологическое просвещение и организацию раздельного сбора мусора на территории сада.

«Добрые крышечки» — российский эколого-благотворительный волонтерский проект. В рамках проекта можно собирать чистые пластиковые завинчивающие крышечки и сдавать их в пункты приема или на специальных акциях по раздельному сбору отходов. Собранное отправляют на завод по переработке пластика, а затем завод переводит денежные средства на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Фонд помогает детям с особенностями развития, которых воспитывают в приемных семьях. Организация помогает приобретать для детей инвалидные коляски и вертикализаторы.