Дети из реабилитационного центра Мытищ трогательно поддержали врачей. Видео

Дети из социально-реабилитационного центра Мытищ в непростое время по-своему поддержали врачей скорой помощи. Ребята подготовили им трогательные рисунки и записали видеоролики.

«Вы работаете ради нас — мы сидим дома ради вас», — говорят дети в одном из видео.

Все подготовленные с душой подарки помог передать врачам депутат Госдумы Максим Сураев.

«Я даже не знаю, как сказать, — это порыв души, наверное. Они рисовали для сотрудников скорой. Они знают и понимают, что им сейчас тяжело, что им трудно, что они работают на износ. Просто хотелось как-то поддержать, сказать добрые слова», — отметил он.

С каждым днем людей, готовых помочь врачам и поблагодарить их, становится все больше. Подробности — в репортаже «360».