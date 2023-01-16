Подмосковье 16 января 2023, 19:07 Дети из Пушкино отправят поделки военнослужащим в зону СВО

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Центр помощи семье и детям «Пушкинский» приготовил подарки для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Вместе с очередным грузом гуманитарной помощи бойцы получат игрушки и поделки, сделанные руками воспитанников.

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В центре находятся ребята из неблагополучных семей, но несмотря на собственные жизненные трудности, они стремятся поддержать военнослужащих. Преподаватели и воспитатели проводят различные творческие мастер-классы, на которых дети делают рисунки, игрушки и поделки. Их отправляют бойцам вместе с гуманитарной помощью.

«В нашем центре мы проводим акцию „Добрый подарок“. В творческой мастерской ребята делают игрушки, которые мы посылаем и нашим спонсорам, и на городские предприятия. А сейчас все сувениры отправляем в зону специальной военной операции», — рассказала директор Центра помощи семье и детям Эмма Фотина.

Преподаватели учреждения надеются, что эти маленькие зайчики, медвежата и котята, сделанные руками детей, хоть немного порадуют тех, кто исполняет сейчас государственный долг вдали от дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал проект студентов из Павловского Посада об изготовлении печек для бойцов СВО.