Подмосковье 07 августа 2023, 13:07 Дети из пункта временного размещения в Клину съездили на экскурсию в музей Фотограф Александр Зубарев

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала для детей из пункта временного размещения в Клину экскурсию. Они побывали в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее.

«Наша задача не только помогать жителям в восстановлении их прав, но и рассказывать об их правах и обязанностях. Очень важно работать с молодежью в этом направлении, чтобы ребята заинтересовались этой темой и уже самостоятельно искали для себя необходимую им информацию», — заявила Фаевская.

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Ребятам рассказали о правах граждан и куда следует обращаться в случае их нарушения. Также дети прошли квест «Военная разведка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке одаренных детей. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты, необходимо мотивировать.

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