Подмосковье 30 мая 2023, 11:25 Дети из Подмосковья смогут принять участие в творческом конкурсе Системы-112 и выиграть призы Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей». В подмосковной Системе-112 напомнили, что победителей и призеров ждут ценные призы.

Свои работы на конкурс могут присылать ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Рисунки, макеты, фотографии и другие творческие эксперименты нужно направлять по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, 7А, ГКУ МО «Центр 112». Или на электронную почту konkurs112@mail.ru.

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О правилах конкурса можно прочитать на сайте 112mo.ru. Там же можно найти образец заявки.

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