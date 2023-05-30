30 мая 2023, 11:25
Дети из Подмосковья смогут принять участие в творческом конкурсе Системы-112 и выиграть призы
Продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей». В подмосковной Системе-112 напомнили, что победителей и призеров ждут ценные призы.
Свои работы на конкурс могут присылать ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Рисунки, макеты, фотографии и другие творческие эксперименты нужно направлять по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, 7А, ГКУ МО «Центр 112». Или на электронную почту konkurs112@mail.ru.
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О правилах конкурса можно прочитать на сайте 112mo.ru. Там же можно найти образец заявки.
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