27 марта 2023, 16:19
Дети из Подмосковья приняли участие в олимпиаде по ментальной арифметике
Двухдневная международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Академии социального управления. В мероприятии приняли участие тысяча детей со всей России, а также из Армении и Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
В олимпиаде приняли участие ребята с ментальными особенностями здоровья. Для них была организована отдельная сессия.
Реклама
«Впервые мероприятие проходило с участием Дэвида Ляо, основателя международной ассоциации SAMA Global, одной из самых крупных организаций в мире в сфере обучения ментальной арифметике. Перед открытием олимпиады Дэвид Ляо провел мастер-класс и однодневный тренинг для педагогов, обучающих детей ментальной арифметике», — добавили в ведомстве.
Победители олимпиады поедут в этом году в Индию, где будут представлять Россию в дисциплине мгновенных вычислений на специальной доске — абакусе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Реклама
Реклама