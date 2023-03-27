Подмосковье 27 марта 2023, 16:19 Дети из Подмосковья приняли участие в олимпиаде по ментальной арифметике Пресс-служба АСОУ

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Двухдневная международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Академии социального управления. В мероприятии приняли участие тысяча детей со всей России, а также из Армении и Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В олимпиаде приняли участие ребята с ментальными особенностями здоровья. Для них была организована отдельная сессия.

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«Впервые мероприятие проходило с участием Дэвида Ляо, основателя международной ассоциации SAMA Global, одной из самых крупных организаций в мире в сфере обучения ментальной арифметике. Перед открытием олимпиады Дэвид Ляо провел мастер-класс и однодневный тренинг для педагогов, обучающих детей ментальной арифметике», — добавили в ведомстве.

Победители олимпиады поедут в этом году в Индию, где будут представлять Россию в дисциплине мгновенных вычислений на специальной доске — абакусе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.

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