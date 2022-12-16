Подмосковье 16 декабря 2022, 12:07 Дети из Подмосковья приняли участие в конкурсе по ПДД от известного блогера Более 30 тысяч детей из Подмосковья поучаствовали в конкурсе ПДД от блогера Кобякова Госавтоинспекция Московской области

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Более 30 тысяч детей из Московской области приняли участие в конкурсе по правилам дорожного движения от известного блогера Влада Кобякова. Победители по итогам масштабного тестирования посетили его шоу, которое состоялось в Красногорске, Химках, Балашихе и Мытищах, рассказала пресс-служба Госинспекции Подмосковья в Telegram-канале.

Кроме призеров экзамена по ПДД, на шоу пригласили юных инспекторов движения в регионе.

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«Совместная деятельность с известным блогером стала одним из ключевых этапов работы в области пропаганды безопасности дорожного движения», — добавила пресс-служба региональной ГИБДД.

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Весь год Кобяков поддерживал проекты и инициативы ГИБДД и даже стал амбассадором социального раунда «Засветись». Мероприятие ставило целью убедить пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде в любое время суток, чтобы снизить вероятность попадания в аварию. Пешеходам раздали световозвращающие элементы.