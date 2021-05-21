Свыше 300 детей из Подмосковья посетили «уроки доброты» об отношении к животным

К «урокам доброты» подключились уже более 300 детей, школьников и студентов из Подмосковья. На занятиях им рассказали о важности ответственного отношения к животным.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он напомнил, что проект «Уроки доброты» стартовал на этой неделе.

Наша с вами задача — воспитать гуманное и ответственное отношение детей к животным Сергей Воскресенский.

По словам министра, на уроках детям в доступной форме рассказывают о правилах поведения с собаками и кошками, приютах и важности вакцинации.

«Занятия уже прошли в двух детских садах, трех школах и двух колледжах Подмосковья», — уточнил Воскресенский.

Летом ветеринары будут проводить «уроков доброты» в детских домах и оздоровительных лагерях.