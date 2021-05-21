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    21 мая 2021, 17:50

    Свыше 300 детей из Подмосковья посетили «уроки доброты» об отношении к животным

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    К «урокам доброты» подключились уже более 300 детей, школьников и студентов из Подмосковья. На занятиях им рассказали о важности ответственного отношения к животным.

    Свыше 300 детей из Подмосковья посетили «уроки доброты» об отношении к животным | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он напомнил, что проект «Уроки доброты» стартовал на этой неделе.

    Наша с вами задача — воспитать гуманное и ответственное отношение детей к животным

    Сергей Воскресенский.

    По словам министра, на уроках детям в доступной форме рассказывают о правилах поведения с собаками и кошками, приютах и важности вакцинации.

    Свыше 300 детей из Подмосковья посетили «уроки доброты» об отношении к животным | Изображение 2

    «Занятия уже прошли в двух детских садах, трех школах и двух колледжах Подмосковья», — уточнил Воскресенский.

    Летом ветеринары будут проводить «уроков доброты» в детских домах и оздоровительных лагерях.