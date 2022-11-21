Подмосковье 21 ноября 2022, 16:58 Дети из Подмосковья изготовили свыше 60 кормушек для птиц с начала октября

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Зима — самый непростой сезон для птиц. Чтобы помочь пернатым, учащиеся школьных лесничеств Подмосковья изготовили более 60 кормушек, рассказали в комитете лесного хозяйства региона.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что дети начали работу в начале октября и планируют продолжить ее.

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«С начала октября уже изготовлено более 60 кормушек. И это только начало большой работы. К ней присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов», — сказал он.

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В прошлом году школьники сделали около двух тысяч кормушек, проявив заботу о пернатых. Для этого можно использовать пластиковые бутылки, дерево и бумагу. Также популярны стали съедобные кормушки, сделанные из зерен, сухофруктов и орехов.

Глава комлесхоза Олег Баженов отметил, что важно не только то, из чего сделаны кормушки, но и то, чем их наполнять.

«В корм можно добавлять сырые зерна, крупы, орехи или овсяные хлопья, а насекомоядные птицы будут очень благодарны за несоленое сало и сливочное масло», — добавил он.

Главное, по словам Олега Баженова, — не увлекаться и давать возможность птицам самостоятельно находить пропитание.

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