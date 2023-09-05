05 сентября 2023, 17:20
Дети из Мытищ посетили театр «Геликон-Опера»
Дети и родные участников специальной военной операции посетили постановку «Золушка» в театре «Геликон-Опера». На представление пришли 300 детей из многодетных семей и семей участников СВО.
Московский театр «Геликон-Опера» показал постановку «Золушка».
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей бойцов СВО в летнем лагере Подмосковья.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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