Дети из Московской области стали реже травмироваться

В Московской области снизилось число случаев детского травматизма на 37%. Чаще всего дети получали повреждения в результате ДТП.

Статистику за первое полугодие 2021 года представила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас пострадали 115 детей. Эти цифры более чем на 37% ниже, чем в первом квартале прошлого года», — рассказала она.

В статистике учитывались случаи травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на железных дорогах, при выпадении из окна и утоплениях.

Большинство детей пострадали при дорожных авариях — 90 случаев.

В пресс-службе Минздрава Московской области назвали основные причины, по которым дети травмируются, а также дали совет, как предотвратить травмы у детей.

Ранее начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что в Подмосковье снизилась доля дорожных аварий на 17%. Ситуация улучшилась по нескольким причинам, среди которых камеры видеоконтроля, новые развязки, светофоры, фонари, пешеходные тротуары.