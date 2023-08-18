Подмосковье 18 августа 2023, 15:29 Дети из малообеспеченных семей в Одинцове получат социальные выплаты к началу учебного года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также талантливые ученики в Одинцове смогут воспользоваться мерами поддержки к новому учебному году. Особое внимание уделяется первоклассникам.

Уже свыше 100 тысяч многодетных семей в Подмосковье получили выплату на школьную форму. Она составила три тысячи рублей. При этом многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тысяч рублей на каждого школьника.

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«Мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с трех до 10 тысяч рублей. Для семей с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту, это новая выплата, которая составит 18 тысяч рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, трем тысячам первоклассников из малообеспеченных семей подарили рюкзак со школьными принадлежностями к 1 Сентября. Там есть все необходимое для занятий: тетради, пенал, канцелярия, пластилин.

Поддерживают в регионе и талантливых школьников. Ребята получают физические гранты и деньги на дальнейшее обучение.

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