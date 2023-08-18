Подмосковье 18 августа 2023, 11:13 Дети из малообеспеченных семей в Егорьевске получат школьные рюкзаки к сентябрю Телеканал «360»

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Подарки к новому учебному году получат первоклассники из малообеспеченных семей в Егорьевке. Ребятам передадут рюкзаки со всем необходимым для учебы.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил рюкзак первокласснице Софье Зазвоновой из многодетной семьи. У девочки есть 15-летний брат и 14-летняя сестра. Вместе с рюкзаком она получила письмо от губернатора с дружеским напутствием и набор для рисования.

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«Замечательная девочка, активная. Уже посещает кружки. Обещала учиться на отлично. Всего в этом году у нас 33 первоклассника получат подарки от губернатора», — отметил Дмитрий Викулов.

В Подмосковье около трех тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей получат такие подарки к 1 Сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также рассказал, что 100 тысяч детей получили выплаты к школе.

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