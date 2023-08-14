Подмосковье 14 августа 2023, 12:10 Дети из малообеспеченных семей Подмосковья получили рюкзаки со школьными принадлежностями Министерство социального развития Московской области

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Дети из более чем трех тысяч семей с низкими доходами получили рюкзаки со школьными принадлежностями в Подмосковье. В них положили тетради, пенал, канцелярию, пластилин и многое другое.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, меру поддержи получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс, при этом их доход на одного члена семьи не превышает 17 277 рублей.

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«Ребята были в восторге от своих новых рюкзаков и с нетерпением ждут первого звонка. Теперь они готовы к новым знаниям и приключениям в школе!» — добавила глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе свыше 100 тысяч многодетных семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму. Она пришла в проактивном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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