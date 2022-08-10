Дети из малообеспеченных семей Истры получили школьные рюкзаки

Будущие первоклассники из Истры получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Это Соня, Олег, Лера и Полина — ребята из семей в трудном материальном положении. Подмосковье оказало им помощь, и теперь они полностью готовы к школе.

Чтобы купить все, необходимое для школы, нужно потратить немало денег. Школьная форма, обувь, канцелярские принадлежности — список немаленький и требует больших затрат. Рюкзак со всем необходимым оказался полезным и нужным подарком. Внутри — альбом для рисования, тетради и краски. Мама Полины Марина Гусейнова поблагодарила администрацию за заботу.

«Я сейчас в декрете, а у мужа не очень большая заработная плата, и вот администрация помогла с покупкой рюкзака и всего необходимого для того, чтобы ребёнок пошёл в первый класс», — рассказала женщина.

Будущий первоклассник Леша получил сразу два подарка — у него сегодня День рождения. Вместе с рюкзаком мальчику вручили сладкий подарок. Заместитель главы Истры Вадим Гребенщиков рассказал, что администрация знакома со всеми малообеспеченными семьями и постоянно поддерживает их. Так, рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября получат 44 ребенка округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье 15 новых школ. Всего в этом году образовательные учреждения примут свыше миллиона учеников.