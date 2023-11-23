Подмосковье 23 ноября 2023, 22:40 Дети из Луганска посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Дети из Луганской Народной Республики посетили стенд Московской области на выставке «Россия». Для них провели игры и викторины, а также рассказали много интересных фактов о регионе.

Для ребят провели увлекательную экскурсию по стенду, где за дверями с видеокапсулами их ожидало участие в интерактивной игре, основанной на принципах работы ЦУР и «Добродела».

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По словам воспитателя республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» Ирины Сычевой, 20 воспитанников Центра социальной адаптации детей-инвалидов приехали на стенд Подмосковья и получили огромное удовольствие от игры.

Кульминацией экскурсии стала познавательная викторина, в которой дети соревновались за призы. Одна из участниц по имени Анна поделилась своими впечатлениями, рассказав, что она выиграла сумку и наклейки, и отлично провела время.

Она приехала из Алчевска, чтобы узнать больше о Родине и посетила Красную площадь, Океанариум и выставку «Россия». Особенно ей понравился стенд Московской области, где она услышала много интересных фактов о регионе и узнала о его производствах.

Отметим, что поездку ребят в столичный регион организовала команда проекта «Синергия добра» совместно с правительством Московской области. В рамках гуманитарных миссий из Подмосковья на Донбасс регулярно отправляют помощь детям.

Руководитель проекта Виктория Максимова отметила, что эта поездка была целым приключением для детей, их вопросы и улыбки были самой ценной наградой для команды «Синергия добра». Она также призвала делать добрые дела, чтобы сделать мир лучше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения территорий с Российской Федерацией.

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