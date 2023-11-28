Подмосковье 28 ноября 2023, 15:16 Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Истре Телеканал «360»

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Воспитанники Луганского республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» в Алчевске приехали в Подмосковье. Для 20 ребят провели экскурсию и художественный мастер-класс в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Организатором поездки стала команда «Синергии добра» при поддержке правительства Московской области. Такой выезд для воспитанников детского центра реабилитации проводят уже второй раз. В этот раз ребята посетили Красную площадь, ВДНХ и музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации. Финальной точной этого путешествия стал музей «Новый Иерусалим» в Истре.

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Там ребятам рассказали об истории музея и об эволюции иконописи, показали коллекции декоративно-прикладного искусства и живописи. После художники из команды проекта «Синергия добра» провели для воспитанников реабилитационного центра творческий мастер-класс по живописи.

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«Мы проводим уже не первый мастер-класс, и по нашему опыту могу сказать, что такие выезды и такие мероприятия необходимы для детей, они нуждаются во внимании и общении. После второй поездки в Луганск члены нашей команды, пообщавшись с ребятами, почувствовали, насколько они патриотичны, как они хотят увидеть Россию, столицу, Подмосковье», — рассказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

Во время поездки воспитанников реабилитационного центра сопровождали «Волонтеры Подмосковья». Они рассказывали детям о России, о Подмосковье, об акции «Доброе дело» и помощи жителям новых регионов.

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