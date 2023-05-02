Подмосковье 02 мая 2023, 02:30 Дети из ЛНР и ДНР получили ортопедические стельки и корректоры осанки в Коломне

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В Коломне детей из ЛНР и ДНР обеспечили ортопедическими стельками и корректорами осанки. С этим помог протезно-ортопедический «Протекс центр».

В Горловке Алена Кордюкова регулярно занималась танцами и не имела проблем со спиной. Год назад из-за постоянных обстрелов Алена вместе с мамой Екатериной покинула ДНР и перебралась в Подмосковье.

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После этого девочка начала жаловаться на боли в спине, а Екатерина заметила, что Алена сильно сутулится. Женщина обратилась за помощью в администрацию.

«На одной из встреч с главой Коломны Александром Гречищевым лица, прибывшие из Луганской и Донецкой Народных республик, попросили оказать помощь в обеспечении детей ортопедическими изделиями, и администрация обратилась к предприятию „Протекс центр“», — заявила начальник отдела социального развития администрации Анна Буравлева.

Предприятие занимается изготовлением индивидуальных средств реабилитации — это протезы, корсетно-бандажные приспособления, обувь. Для ребят специалисты изготовили корректоры осанки и ортопедические стельки. Перед этим все юные пациенты прошли обследование у врача.

«Каркасная стелька будет правильно держать стопу, и это будет благоприятно действовать на расположение ноги и расположение позвоночника, что в будущем скажется на общем здоровье», — сообщил центра Илья Логинов.

Сейчас в пункте временного размещения живут 100 переселенцев, большинство из них — это женщины с детьми. Все ребята посещают школы и детские сады. Многие из родителей нашли работу. Также в пункте открыли кружки и построили большую площадку для занятий воркаутом.

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