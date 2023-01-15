Подмосковье 15 января 2023, 16:35 Дети из Ликино-Дулева встретили Старый Новый год в музее «Чай с вареньем»

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Старый Новый год дети из Ликино-Дулева встретили в музее «Чай с вареньем». Он базируется в культурно-досуговом центре «Дулевский». На мини-экскурсию и чаепитие со сладостями мог прийти любой желающий.

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«Идея создания трогательного музея „Чай с вареньем“ пришла нашей команде еще до Нового года. Мы хотели продолжать радовать наших жителей вкусным вареньем в любое время года», — сообщила сотрудница центра Анастасия Королева.

В музее все экспонаты можно трогать руками. Также его работники проводят мастер-классы по росписи пряников и декоративных тарелок. Последние изделия ребята покрывали акрилом под руководством специалистов «Дулевского фарфорового завода».

«Мне очень понравилась экскурсия в трогательном музее, где я с мамой узнала много интересного о традициях прошлого, попила вкусный „Дулевский“ чай и попробовала варенье», —сообщила одна из участниц праздника Екатерина.

Музей «Чай с вареньем» продолжит работу и после новогодних праздников.

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