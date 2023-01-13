Подмосковье 13 января 2023, 14:01 Дети из инклюзивной школы-интерната «Абсолют» получили стипендии губернатора Подмосковья

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Стипендию губернатора Андрея Воробьева за достижения в учебе, творчестве или спорте получили 12 ребят из городского округа Серпухов. 11 из них учатся в инклюзивной школе «Абсолют» в деревне Райсеменовское.

Школа-интернат «Абсолют» — единственное подобное учреждение в России. Оно частное, инклюзивное и бесплатное. Здесь живут и учатся особенные дети.

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«Раньше были только общеобразовательные школы и коррекционные. Наверное, это не совсем хорошо. Поэтому, с появлением инклюзивных учреждений кругозор детей с особенностями расширился. Здесь они развиваются лучше, чем в прежних условиях», — говорит замдиректора школы-интерната «Абсолют» Маргарита Шишкина.

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Звонки с урока на урок тут необычные — это мелодия из фильмов про Гарри Поттера. И вообще, интернат чем-то напоминает Хогвартс. По сути, это город в городе, где есть все необходимое. Учредитель — миллиардер Александр Светаков. Благодаря его благотворительному проекту ребята учатся в «Абсолюте» бесплатно. Это дети с особенностями, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию. Все они проходят общеобразовательную программу, занимаются творчеством и спортом.

11 учеников интерната получили именные стипендии губернатора Андрея Воробьева. На торжественной церемонии директор школы поблагодарил ребят и их родителей за проявленные успехи.