Подмосковье 17 февраля 2024, 15:15 Дети из Химок передали открытки и поделки для бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В детском саду № 6 в Химках воспитанники сделали красочные открытки и поделки для военнослужащих зоны специальной военной операции. К акции по сбору гуманитарного груза присоединились их педагоги и родители. Сладкие подарки, предметы личной гигиены, одноразовые полотенца и другие необходимые вещи передадут бойцам в ближайшее время.

Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. В честь праздника дошкольники вместе с родителями также передали сладкие подарки военнослужащим.

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«Огромная благодарность всем неравнодушным жителям нашего округа! В ближайшее время посылка будет отправлена в зону проведения специальной военной операции», — рассказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Муниципальный депутат Александр Васильев напомнил, что с начала специальной военной операции в Химках уже собрано и отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи. Любой желающий может присоединиться к этому благородному делу. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина было открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них расположен на улице Кирова, дом № 19, на базе общественной приемной «Единой России». График работы: будни с 9:00 до 18:00. Телефон горячей линии организации: +7 (495) 793-50-55.

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