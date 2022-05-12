Андрей Воробьев рассказал, как живут взятые под опеку дети из Донбасса

Подмосковье в апреле начало большую программу помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Донбассе. Первые 27 человек взяли под временную опеку 10 семей. С ними держат постоянную связь, навещают, узнают, как проходит процесс адаптации мальчиков и девочек, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в распределительном центре в Домодедове. Он отметил, что ранее навестил несколько семей в Луховицах и Истре.

Губернатор отметил, что устроить детей в семьи удалось благодаря большой совместной работе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и детского омбудсмена ДНР Элеоноры Федоренко.

«Это совместная работа представителя президента и Элеоноры Михайловны, которая в Донецке отвечает за детей. Да, некоторые дети [, которых взяли под временную опеку,] с инвалидностью. Все они — братья и сестры», — добавил глава региона.

Все эти факторы учитывали, когда для детей подбирали семьи. Важно, чтобы у людей, которые взяли к себе ребят, был опыт, они были готовы и понимали, что детям нужно особое внимание, время для адаптации и реабилитации. Также было важно, чтобы братья и сестры попали в одну семью и оставались вместе.

«[Первая группа] из 27 детей, которые к нам сюда приехали, сейчас они живут в 10 семьях, мы тоже с ними постоянно связь держим. Это была очень долгожданная встреча и со стороны детей, и новых родителей. Мы уже посетили несколько домов в Истре и Луховицах, чтобы проверить, что адаптация идет нормально. Что касается нашего дальнейшего сотрудничества [в этом направлении], мы к нему готовы, важно, чтобы запрос был и с тех территорий. Никто ничего не собирается делать насильно», — подчеркнул губернатор Московской области.

Ранее глава Подмосковья сообщал, что семьи, которые взяли под временную опеку детей из ДНР и ЛНР, будут получать ежемесячные выплаты. Им обеспечат максимальную поддержку.

«И, конечно, школам, детским садам — всему, что делает жизнь ребенка счастливой. Понятно, что каждый из них пережил большую, серьезную трагедию. Но вместе с тем мы должны быть вместе, проявить солидарность. Первые детки приезжают. Уверен, что и дальше мы позаботимся о тех, кому нужен домашний уют», — сказал он.