Подмосковье 09 декабря 2022, 17:32 Дети из Донбасса поучаствовали в празднике открытия главной елки в Коломне

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Главную новогоднюю елку открыли в Коломне. Гостями праздника стали 30 детей из Донбасса.

На новогоднем трамвае, украшенном разноцветными шарами и огоньками, дети из Донецкой Народной Республики отправились на встречу к Деду Морозу.

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«Приятная атмосфера. Дети впервые в таком транспорте новогоднем едут. В трамвае мы ездили раньше, но вот такого чуда у нас еще не было. Спасибо вам за <…> экскурсию, поездку. Дети счастливые останутся», — сказала жительница ДНР Татьяна Марадуда.

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На городском празднике ребята поучаствовали в зажжении главной елки Коломны. Лесная красавица — одна из самых больших в Подмосковье. Ее высота — 25 метров. Украшают елку 2000 игрушек, несколько километров гирлянд и разноцветные бусы.

Гостей и юных жителей Коломны на празднике ждали и другие сюрпризы: конкурсы, игры, театрализованные представления и ярмарки.

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