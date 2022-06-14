Дети из Донбасса попробовали себя в разных профессиях на игровой площадке «Роснефти»

Компания «Роснефть» организовала волонтерский проект в поддержку детей из Донбасса. Ребята могли изучить все нюансы добычи нефти и даже узнать некоторые производственные секреты.

Также ребята могли попробовать заправить автомобиль, узнать, как быть пожарным и многое другое. Всего для ознакомления было представлено более 150 профессий.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне понравилось на „Роснефти“ работать», — поделился участник акции Иван Кожанов.

Источник фото: телеканал «360»

Родители ребят тоже оценили проект.

«Смотря на своих старших детей, я вижу, что они в восторге — „Мама, я сейчас, мам, мне еще туда“. То есть они всегда чем-то заняты. Это очень хороший опыт. Они попробуют все на себе, столкнутся с этим лично», — сказала мама участников проекта Мария Жиркова.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее дети из Подмосковья передали сверстникам из Донбасса партию мороженого с элитной фабрики.