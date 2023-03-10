Подмосковье 10 марта 2023, 17:21 Дети из Донбасса отдохнут в оздоровительном центре Подмосковья

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Детский оздоровительный комплекс «Литвиново» принял 200 ребят из Донбасса. Они отдохнут там в рамках второй интеграционной смены «Послезавтра». Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Для ребят мы запланировали занятия с психологами, творческие мастерские, конкурсы, спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми и развлечения», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

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Смену открыли в рамках программы социально-психологической реабилитации детей из пограничных территорий. Она продлится до 24 марта.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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