Подмосковье 25 ноября 2022, 14:43 Дети из ДНР посетили экскурсию по достопримечательностям Подмосковья по инициативе депутата

Читать 360tv в

В Москву прибыли восемь детей из ДНР вместе с двумя воспитателями. По инициативе депутата Госудумы от Подмосковья Бекхана Агаева они посетили достопримечательности региона.

Дети поселились в социальном центре в Харцызске на временное содержание. Оттуда они приехали в столицу и посетили Подмосковье.

Реклама

«Буквально за пару недель нам удалось организовать переезд воспитанников и воспитателей и разработать для них развлекательно-познавательную программу, рассчитанную на шесть дней: с 14 по 19 ноября», — сказал Бекхан Агаев.

Реклама

Школьники от 10 до 13 лет побывали в Свято-Троицкой Лавре, посетили зоопарк и океанариум, а также музеи Москвы. После этого дети сходили в парк развлечений и получили подарки от депутата.

«У детей должно быть детство. Даже несмотря на те события, что им, к великому сожалению, пришлось увидеть и пережить. Мы постараемся их окружить максимальной заботой и вниманием», — отметил депутат.

По его словам, знакомство детей с историей Москвы и Подмосковья расширит их кругозор и поможет им профессионально сориентироваться. Такие путешествия для них планируют сделать традицией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новогоднем празднике, который устроят для детей военнослужащих из Подмосковья. По его словам, пока их отцы защищают Родину, важно обечпечить детей чудесами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».