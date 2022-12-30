Подмосковье 30 декабря 2022, 12:01 Дети из Чкаловского интерната получили новогодние подарки от Подмосковья

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Воспитанники Чкаловского интерната получили в подарок ноутбуки, игрушки, проектор, сладости и наборы для творчества от сотрудников Мингосуправления Подмосковья. Об этом рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

«С 2015 года Мингосуправления ведет шефство над Чкаловской школой-интернатом. Подобное мероприятие — это уже добрая новогодняя традиция для наших сотрудников», — рассказала она.

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В Чкаловской школе-интернате учатся 160 детей с ограниченными возможностями здоровья. Мингосуправления ведет шефство над ними на протяжении семи лет.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.