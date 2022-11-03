Дети из Белгородской области начали учиться в школах Подольска | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 00:23 Дети из Белгородской области начали учиться в школах Подольска

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Подольский санаторий «Родина» принял более 150 человек из Белгородской области. 56 из них — школьники. Они и начали учиться в образовательных учреждениях округа. Больше всего учащихся приняла Дубровицкая средняя школа.

Больше всего учащихся — 49 человек — приняла Дубровицкая средняя школа. Это учебное заведение расположено ближе всего к санаторию «Родина», где проживают семьи из Белгородской области. Время в пути составляет не более 15 минут. Еще один ребенок будет посещать гимназию № 7, об этом попросила его мама. Здесь для школьника проработали специальную программу углубленного изучения предметов.

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«Я с этими детьми познакомилась уже в воскресенье. Мы выезжали: социальный педагог, завуч, заместитель директора. Узнали потребности детей, что им нужно в первую очередь», — рассказала директор Дубровицкой средней школы Надежда Бухвостова.

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В первый учебный день ребята взяли с собой только новые портфели. Все остальное — канцелярские принадлежности, учебники, тетради они получили уже в школе. Также каждый ребенок будет обеспечен горячим питанием два раза в день. Кроме этого, организуют разнообразную внеурочную деятельность, а для выпускников проведут занятия по подготовке к ОГЭ.

«Остальные дети будут проходить дистанционное обучение. Часть детей пойдут в детский сад. Есть и грудные дети от нуля до трех лет. Всем создадим комфортные условия», — рассказала директор центра «Родина» Наталья Улыбышева.

Для детей оборудовали помещения для внеурочных занятий. А для самых маленьких на территории «Родины» начал работу детский сад.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области, приехавших из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.