Дети из Белгородской области начали обучение в школах Подмосковья | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 19:11 Дети из Белгородской области начали обучение в школах Подмосковья

Читать 360tv в

Школьникам из Белгородской области предоставили необходимые учебники и канцелярские принадлежности. Для детей дошкольного возраста в Подмосковье организовали занятия на базе центров размещения.

Около ста детей из Белгородской области приступили к учебе в школах Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

«Образовательный процесс для них организован в трех школах региона: Дубровинская школа в Подольске, Свердловская школа № 2 в Лосино-Петровском и Высоковская школа № 1 в Клину», — добавила Ирина Каклюгина.

Реклама

В министерстве образования Московской области отметили, что новых учеников обеспечили необходимыми учебниками и канцелярскими принадлежностями.

«Из приграничных районов Белгородской области к нам приехали не только взрослые, но и дети. Все обеспечены комфортными условиями для жизни. А для наших юных гостей важно сохранить непрерывный образовательный процесс. Для дошколят уже организованы занятия на базе центров размещения, ребята школьного возраста сегодня приступили к учебе. Для них организован подвоз до школ и обратно», — уточнила вице-губернатор.