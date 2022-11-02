Дети из девяти округов Подмосковья стали победителями художественного конкурса | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 17:27 Дети из девяти округов Подмосковья стали победителями художественного конкурса

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Двадцать два юных художника из творческих студий библиотек Московской области стали победителями конкурса «Подмосковные узоры». Конкурс проводился по трем номинациям в трех возрастных категориях.

Две тысячи двадцать второй год стал Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В рамках этой программы Московская губернская универсальная библиотека провела конкурс детского художественного творчества среди библиотечных художественных студий и кружков.

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Юные художники соревновались в следующих категориях: «Художественная студия при библиотеке», «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

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Конкурсантов разделили на три возрастные категории: шесть-девять лет, 10-12 лет и 13-17 лет.

В течение полугода оргкомитет принимал работы для участия в конкурсе. Более 200 детей из 85 художественных студий и кружков при библиотеках 38 городских округов приняли участие в творческом состязании.

Второго ноября на сайте Московской губернской библиотеки появились имена победителей.

Специальным дипломом вне конкурса «За поддержание традиций народного творчества» наградили Кристину и Стефанию Стрельниковых из студии «Расписные сказки» городского округа Красногорск.