15 января 2024, 14:57
Дети из 5 регионов России встретились на соревнованиях по баскетболу в Химках
Вчера в Химках состоялся ежегодный Всероссийский благотворительный турнир «Чебуриада по баскетболу 3×3». На соревнованиях встретились восемь десятков мальчишек и девчонок из пяти регионов страны.
В этом году спортивное мероприятие провели уже в пятый, юбилейный раз. Участниками турнира стали подростки из социальных учреждений Рязанской, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Московской областей.
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В этот раз победу одержала команда из «Лухтоновской школы-интерната» ГКОУ Владимирской области. На втором месте — «Калужская школа-интернат № 1» ГКОУ Калужской области и замыкает тройку лучших «Специальная школа-интернат № 1» ГКОУ Нижний Новгород.
Победители и Призеры «Чебуриады по баскетболу 3×3» получили кубки, медали и наборы спортивного инвентаря от Исполнительного директора Российской Федерации Баскетбола Владимира Викторовича Дячка.
Турнир проводится благотворительным фондом «ЛАДА» при содействии Российской федерации баскетбола, БК «Химки», Фонда Президентских грантов и администрации городского округа Химки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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