Подмосковье 15 января 2024, 14:57 Дети из 5 регионов России встретились на соревнованиях по баскетболу в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Вчера в Химках состоялся ежегодный Всероссийский благотворительный турнир «Чебуриада по баскетболу 3×3». На соревнованиях встретились восемь десятков мальчишек и девчонок из пяти регионов страны.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В этом году спортивное мероприятие провели уже в пятый, юбилейный раз. Участниками турнира стали подростки из социальных учреждений Рязанской, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Московской областей.

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В этот раз победу одержала команда из «Лухтоновской школы-интерната» ГКОУ Владимирской области. На втором месте — «Калужская школа-интернат № 1» ГКОУ Калужской области и замыкает тройку лучших «Специальная школа-интернат № 1» ГКОУ Нижний Новгород.

Победители и Призеры «Чебуриады по баскетболу 3×3» получили кубки, медали и наборы спортивного инвентаря от Исполнительного директора Российской Федерации Баскетбола Владимира Викторовича Дячка.

Турнир проводится благотворительным фондом «ЛАДА» при содействии Российской федерации баскетбола, БК «Химки», Фонда Президентских грантов и администрации городского округа Химки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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