Подмосковье 09 апреля 2023, 22:19 Дети-инвалиды из Подмосковья смастерили ладанки для бойцов СВО

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Дети-инвалиды из Московской области смастерили ладанки для бойцов специальной военной операции. Они сделали 16 святынь и написали письма.

Этим занимаются воспитанники благотворительного центра «Радуга». У 15-летней Олеси сложная судьба, на первом месяце жизни у нее случился инсульт. Но девочка считает, что «им (бойцам СВО — прим. ред.) там сейчас сложнее».

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«С началом СВО мы мобилизовались и по силам стали помогать фронту, чем могли. Вот сейчас плетем сети, у нас много помощников», — сообщил председатель благотворительного центра Наталья Сахацкая.

Ребята мастерят ладанки специально к Пасхе. Также они пишут молитвы и добрые пожелания защитникам.

«Мы очень много получаем, в первую очередь — это общение, которого нашим детям инвалидам очень не хватает, а здесь они встречаются, ездят в поездки, вместе готовят», — сообщила мама одного из воспитанников Светлана Поспелова.

В благотворительном центре воспитываются 196 семей.

Сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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