Дети играют, родители спокойны. Три современные детские площадки открылись в Воскресенском округе

В Воскресенском городском округе открылись еще три новые детские площадки. Две из них — в городских микрорайонах Лопатинский и Новлянский, третья — в селе Барановском Ашитковского сельского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Исполняющий обязанности руководителя администрации муниципалитета Артур Болотников отметил, что во дворе по улице Центральная у домов № 10, 12 и 16 была выполнена большая работа по благоустройству.

«Теперь в распоряжении детворы — площадка с травмобезопасным покрытием, карусели, качели, гимнастический комплекс и „Змейка“. Отрадно, что дружные соседи также внесли вклад в благоустройство своего двора, установив декоративный домик», — прокомментировал Артур Болотников.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

В рамках благоустройства также отремонтировали проезд, ведущий во двор, и привели в порядок существующую автопарковку.

В Новлянском микрорайоне Воскресенска также обустроили новую детскую площадку, которую сразу же облюбовали юные горожане из окрестных домов. И всем на этой площадке хорошо: мальчишки и девчонки увлеченно играют, а взрослые не переживают за детей, ведь здесь положено противоударное безопасное покрытие и установлено ограждение.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Детская площадка открылась и в селе Барановском во дворе домов № 2, 3, 4, 9 по улице Фабрики Вперед. Здесь для юных сельчан построен большой игровой городок, отвечающий всем современным требованиям. На площади 480 квадратных метров расположились карусель, качели, спортивный комплекс, балансир и сказочный домик для малышей.

Вся игровая зона находится под круглосуточным наблюдением.

Территорию сразу озеленили, высадив 80 кустарников. Также в рамках комплексного благоустройства во дворе устроена парковка на 28 машиномест.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Молодая мама двух малышей Валерия Уварова живет в Новлянском микрорайоне Воскресенска. «У меня двое малышей — мальчик и девочка, для которых выход во двор и игра на свежем воздухе — одно из важнейших каждодневных дел. Они активно лазают по всем этим лесенкам, катаются с горки, с превеликим удовольствием катаются на качелях. А я совершенно спокойна, потому что детская площадка действительна безопасна во всех отношениях», — поделилась Валерия. И с ней согласны многие мамы, папы, бабушки и дедушки.

Всего в этом году комплексное благоустройство запланировано в 24 воскресенских дворах. Открыты две площадки, установленные по программе губернатора Московской области.

До конца 2019 года на территории Воскресенского городского округа планируется обустроить еще несколько современных детских площадок.