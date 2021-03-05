Дети и женщины смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья 8 марта
Подмосковные государственные музеи будут бесплатно работать для женщин и детей 8 марта. Для визита нужен лишь специальный билет, выданный в кассе выбранного учреждения. Он даст право на льготное посещение.
Это часть ежегодной акции, отметили в Министерстве культуры Подмосковья. В ведомстве сообщили, что в музеях соблюдают все меры безопасности.
Но экскурсии для гостей будут проводить платно, потребуется предварительная запись. Группы разделят по сеансам — каждая сможет принять не более пяти человек.
Жителям посоветовали ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев. Некоторые экскурсии и выставки будут платными. На них лучше приобрести электронные билеты заранее.
Куда прийти бесплатно?
Льгота распространяется на государственные музеи Московской области:
• Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;
• Серпуховский историко-художественный музей;
• Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»;
• Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово»;
• Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского;
• Усадьба Мураново имени Тютчева;
• Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока;
• Военно-технический музей;
• Московский областной музей народных художественных промыслов;
• Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина;
• Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;
• Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».