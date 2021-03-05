facebook_pixel
    05 марта 2021, 17:34

    Дети и женщины смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья 8 марта

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные государственные музеи будут бесплатно работать для женщин и детей 8 марта. Для визита нужен лишь специальный билет, выданный в кассе выбранного учреждения. Он даст право на льготное посещение.

    Дети и женщины смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья 8 марта | Изображение 1

    Это часть ежегодной акции, отметили в Министерстве культуры Подмосковья. В ведомстве сообщили, что в музеях соблюдают все меры безопасности.

    Но экскурсии для гостей будут проводить платно, потребуется предварительная запись. Группы разделят по сеансам — каждая сможет принять не более пяти человек.

    Жителям посоветовали ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев. Некоторые экскурсии и выставки будут платными. На них лучше приобрести электронные билеты заранее.

    Куда прийти бесплатно?

    Льгота распространяется на государственные музеи Московской области:

    • Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник;

    • Серпуховский историко-художественный музей;

    • Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»;

    • Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово»;

    • Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского;

    • Усадьба Мураново имени Тютчева;

    • Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока;

    • Военно-технический музей;

    • Московский областной музей народных художественных промыслов;

    • Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина;

    • Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей;

    • Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».