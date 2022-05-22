Дети и взрослые будут сыты. Андрей Воробьев рассказал о продовольственной безопасности в Подмосковье

Продовольственная безопасность — важная часть программы новой экономики Подмосковья, главной задачей которой является снижение зависимости от импортных продуктов и химикатов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что импортозамещение в посевной кампании является стратегически важным процессом. Об этом он рассказал в передаче «Вести. Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1».

«Это длительный, но стратегически важный процесс для продовольственной безопасности. Этим сегодня занимаются. Конечно, толчком послужили санкции», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что это уже не просто планы. Уже есть отечественный семенной материал, который высаживают в Талдомском городском округе.

«В Истре будет очень серьезное производство по молочным смесям. Есть в машиностроении — это, в частности, прицепы и полуприцепы. Ось будет производиться у нас в Орехово-Зуеве, этот проект уже работает. <…> Наша задача — выделить землю бесплатно, коммуникации подвести, разрешение на строительство выдается у нас автоматически», — сказал губернатор.

Важный элемент продовольственной безопасности — овощехранилища. Это не просто склады, а сверхсовременные электронные системы хранения Чем больше таких хранилищ, тем проще сдержать цены на «борщевой набор».

«Осенью урожай стоит одних денег. Если ты его хранишь, урожай следующий может быть только следующей осенью, у тебя растет весьма заметно цена. Для того чтобы качественно сохранить картофель, морковь, капусту, свеклу, ты должен соблюдать все технологические принципы. Тебе нужно построить это, и тогда не будет проблем», — объяснил Воробьев.

В Подмосковье уже идет строительство 17 новых больших овощехранилищ.