Дети-экскурсоводы встретят гостей в музеях Подмосковья 1 июня

Подмосковные государственные музеи в День защиты детей проведут для гостей множество интересных и увлекательных мероприятий. Посетителей ждут квесты, мастер-классы, конкурсы, викторины, спектакли и игры. В некоторых музеях главными героями и хозяевами мероприятий станут дети.

В Серпуховском историко-художественном музее проведут День детского самоуправления, а в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике пять необычных интерактивных занятий проведут именно дети.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского проведет интерактивную экскурсию, где экскурсоводами станут дети. Игровая программа «Музыка в мультфильмах» познакомит ребят с элементарными музыкальными понятиями, с нотной грамотой, а также с популярными классическими произведениями.

Экскурсии дети проведут также в музее-заповеднике «Зарайский Кремль», историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Звенигородском государственном музее-заповеднике и Музейном комплексе «Зоя».

В Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» представят спектакль «Аленький цветочек», выставку «У Лукоморья дуб зеленый…». Здесь пройдет также праздничное мероприятие, приуроченное к 350-летию со дня рождения Петра I.

Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» представит гостям авторскую экскурсию «Дворянский быт XIX века». Здесь проведут квест «Тайны усадебного парка» и театрализованную экскурсию по усадебной кухне.

Детей, пришедших в литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» ожидает экскурсия о современной школе и ее прародительнице — земской школе ХIХ века. Дети познакомятся с образованием и воспитанием дворянских детей. Также в музее-заповеднике пройдет выставка «Детвора».

На экскурсии по флигелю и главному дому в усадьбе Шахматово и на показ мультфильмов о Д. И. Менделееве в усадьбе Боблово приглашает Мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Военно-технический музей ждет гостей на фестиваль бумажных самолетиков и образовательную программу «Дети в музее, музею, о музее».