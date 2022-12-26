Эксклюзив 26 декабря 2022, 09:30 Дети Донбасса записали клип «Аллея ангелов» в память о погибших сверстниках Команда «360» сняла клип «Аллея ангелов» про погибших детей Донбасса

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Посвященный погибшим детям Донбасса клип на песню «Аллея ангелов» представил телеканал «360». Песню написали композитор Олег Шаумаров и поэт Владимир Ильичев. Автором идеи клипа стал журналист телеканала «360» Михаил Ракитский. Он предложил спеть детям, которые видели войну.

«Мне очень хочется, чтобы мы показали этих детей. Они настоящие. Это не какая-то там выдуманная история. У них есть характер, как у всех нас, но мы вроде бы нашли подход», — заявил Ракитский.

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Главную партию в песне исполнила жительница Донецкой области Даша Ковалева. Она призналась, что исполнение далось ей непросто.

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«Когда я ее репетировала, то вначале она мне была низкая. Вообще не получалось. Потом я решила ее поднять. Подняла нормально. А потом решила — так оставляю», — подчеркнула она.

Пережившие бомбежки, стрельбу и страх за себя и родных, дети Донбасса переехали в Московскую область, где опасности больше нет. Но память о пережитом остается в каждом из них, как и волнение за оставшихся там родных и близких.

«Сейчас там стреляют. И насколько я знаю, там очень много людей умерло, там попадает очень много бомб в дом. Я хочу туда обратно вернуться, потому что там мои родители», — рассказал эвакуированный из Ясиноватой Давид Быков.

С ним согласился приехавший из Донецка Вова Курмихин. В родном городе у него остались папа и бабушка. Мальчик подчеркнул, что родные продолжают ходить на работу под обстрелами, поэтому он сильно за них переживает. Говоря о жизни в Московской области, он отметил, что здесь спокойнее, но все по-другому.

«Тут непривычная обстановка для меня, потому что, когда я сюда приехал, я не знал, как пользоваться почтой той же, в метро никогда не ездил. Самолеты только летали, только которые нас бомбили и все. А тут они летают просто мирно сверху», — рассказал мальчик.

Всем исполнителям песни «Аллея ангелов» от пяти до 17 лет. Вместо игр на улице в родных городах они прятались от прилетающих снарядов и обстрелов. Детей вывезли, чтобы вернуть к нормальной жизни. Но память о погибших сверстниках останется с ними надолго.