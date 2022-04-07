Дети Донбасса пришли на хоккейный матч ЦСКА в Москве

Хоккейный матч на «ЦСКА Арене» провели в Москве. На лед вышли команды ЦСКА и СКА.

В домашнем матче москвичи встретились с армейцами из Санкт-Петербурга. Традиционно на матчах такого уровня трибуны заполнены до отказа. Но в этот раз на игре присутствовали особенные гости.

Дети из Донбасса вместе со всеми болельщиками скандировали хоккейные кричалки и горячо болели за команды. Теперь эти дети живут в Щелковском и Солнечногорском районах.

Заместитель главы Богородского городского округа Константин Бакшеев рассказал о том, что ребята впервые оказались на таком мероприятии.

«Не передать их эмоции, эти захватывающие трибуны, колоссальное количество болельщиков. Они тоже стали раскрепощаться. Это тоже для нас маленький, но результат. Мы своим теплом разогрели их сердца. Они сегодня вместе за ЦСКА», — поделился Константин Бакшеев.

Билеты на матч детям предоставила компания «Роснефть» — владелец хоккейного клуба. Кроме того, хоккейный клуб «ЦСКА» соберет игрушки и небольшие подарки для детей и передаст их в администрации районов, где сейчас проживают дети.

На льду москвичи сначала проигрывали. Борьба была напряженной до самых последних минут. Болельщики поддерживали спортсменов и не переставали верить в победу.

В этом противостоянии результат 6:2 в пользу ЦСКА. Таким образом ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Следующий матч состоится 8 апреля. Места для особых гостей из Донбасса уже забронированы.