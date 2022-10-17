Мечту детей добровольца СВО исполнили в Химках | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:12 Мечту детей добровольца СВО исполнили в Химках

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Почти 2,5 тысячи болельщиков собрались на «Арене Химки» в минувшие выходные. Там прошел матч ФК «Химки» и воронежского «Факела». На нем побывали дети одного из добровольцев, отправившегося в зону СВО. Недавно его семью навестил глава округа Дмитрий Волошин.

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Он рассказал, что отец привил детям любовь к спорту. Ребят решили пригласить на матч, чтобы вдохновится успехами химкинской команды.

«Любовь к футболу ребятам привил их отец, который по собственному желанию уехал в зону специальной военной операции. Оба мальчика увлекаются спортом. Старший — рукопашным боем, а младший занимается в одной из секций города футболом», — рассказал Дмитрий Волошин.

Младший сын добровольца Илья рассказал, что мечтает заняться футболом профессионально. Перед матчем братьев вывели на поле и вручили им подарки — мячи с автографами капитана «Химок» Дениса Глушакова и экипировку болельщиков.

«Я люблю играть в футбол. С папой мы всегда смотрели футбол вместе. Когда он вернется, мы с ним еще раз сходим на матч!», — сказал старший сын Никита.

Средства от продаж билетов ФК «Химки» направит на поддержу мобилизованных. За один матч им удалось собрать почти миллион рублей.

Дмитрий Волошин напомнил, что администрация округа создала штаб для поддержки семей военнослужащих, где им оказывают внимание и заботу. Он работает с 09:00 до 18:00 каждый день. Кроме того, в Химках открыты пункты приема гуманитарной помощи, куда неравнодушные могут отвести продукты, средства гигиены, теплую одежду и другие предметы первой необходимости.